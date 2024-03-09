«Вампирам» здесь не место: как российские военные уничтожают машины ВСУ на авдеевском направлении

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Алина Крылова
Алина Крылова 42 0

ВС РФ поразили боевую машину «Вампир» ВСУ на авдеевском направлении

«Вампирам» здесь не место: как российские военные уничтожают машины ВСУ на авдеевском направлении

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Всего в ходе контрбатарейной борьбы российскими подразделениями были уничтожены три машины, поставляемые зарубежными партнерами боевикам Зеленского.

Российские бойцы в очередной раз подтвердили свое тотальное превосходство над ВСУ. Военные ВС РФ поразили сразу три зарубежных боевых машины украинских боевиков на авдеевском направлении. Одну из них — чешский Vampire российские солдаты уничтожили практически в два счета. 

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 27-й, 47-й, 53-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Новоселовка Первая, Торецк и Новогродовка Донецкой Народной Республики.

За несколько маневров противник лишился 400 боевиков, трех боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и 18 автомобилей, находящихся под личным контролем ВСУ. Главной целью ВС РФ в этом списке стала боевая машина РСЗО RM-70 Vampire. 

Помимо нее доблестные российские военные уничтожили систему М777, поставленную Украине Штатами, и радиолокационную станцию, полученную также от Вашингтона.  

Солдаты ВС РФ продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи: так, танкисты превратили в пепел уничтожили минометы и опорные пункты украинской армии, а артиллеристы по щелчку пальца сдвинули границы обороны украинских боевиков вглубь на авдеевском направлении. 

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотный бомбардировщик «Охотник» поступит на вооружение в ВВС РФ в 2024 году.

 

 

Тема:
Спецоперация
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