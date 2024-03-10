Гуцул vs Санду: чем глава Гагаузии не угодила президенту Молдавии

Эфирная новость 17 0

Евгению Гуцул хотели арестовать по прилету в Кишинев после поездки в РФ. Но действительно ли конфликт между политиками имеет политическую подоплеку?

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

Среди гостей завершившегося Всемирного фестиваля молодежи необходимо выделить тех, кто был вне основной программы. Хотя им было что сказать собравшимся молодым людям.

Рафаэль Гросси

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Так, в Сочи прилетел генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, за два дня до этого побывавший на Украине. И хотя во время протокольной части встречи, на которой также присутствовал глава «Росатома», ни разу не произнесли — ЗАЭС. Понятно, что разговор был, прежде всего, про нее — Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, где сейчас работает один реактор из шести, а вокруг постоянно рвутся украинские снаряды.

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на объекте, так и пишут в отчетах: слышим взрывы. Но откуда прилетают снаряды, делают вид, что не знают. Хотя работники станции им приносили осколки этих снарядов, и они были натовских калибров.

«Сюда был прилет из HIMARS. Повредили трубопровод, один из трубопровода. Мы выполнили ремонтные операции, устранили, а осколок от этого снаряда подарили мистеру Гросси», — рассказывает директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Евгения Гуцул

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

Еще одной знаковой встречей в Сочи стало общение Владимира Путина с лидером Гагаузии Евгенией Гуцул. Переговорили, как в дипломатии называется, «на ногах». Но какие последствия для Гуцул! Встречать ее самолет из Сочи в кишиневский аэропорт пришли усиленные наряды полиции, и даже отряд спенцаза «Скорпион». Ходили слухи, что ее могли арестовать, но обошлось — муж с цветами и жители региона с цветами встретили Евгению и проводили домой. А теперь немного о подоплеке.

Гагаузия — это автономный регион в Молдавии, где, как и Приднестровье, не хотят рушить связи с Россией. А президент Молдавии Майя Санду очень хочет в ЕС, хотя бы и в составе Румынии. Гагаузию давят политически и экономически, но автономия не сдается. Евгения Гуцул сообщила Путину о беззаконных действиях власти в Молдове, российский лидер пообещал оказать поддержку на международной арене.

Возможно, у Майи Санду личные, чисто женские счеты с Евгенией Гуцул. У Санду ни мужа, ни детей, 51 год — цель жизни «обрумыниться». Гуцул — 38, муж красавец, двое детей и Россия в союзниках. Южная горячая кровь и обе женщины, как мы видим, с характером.

А женские чары, как известно могут и вдохновить на подвиги и стать причиной войны, так бывало не раз в истории. Лучше, конечно, когда они направлены в мирное русло.

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:12
Гуцул vs Санду: чем глава Гагаузии не угодила президенту Молдавии
5:46
Инструмент лжи и пропаганды? Кто стоит за нейросетями
5:26
«Главное, чтобы меня любили»: Орнелла Мути о России, семье и мужчинах
5:13
На Украине заявили о скором принятии законопроекта о мобилизации заключенных
5:04
Учесть каждого: как проходит досрочное голосование на выборах президента РФ
4:44
Папа Римский: Украина должна иметь смелость поднять белый флаг

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок