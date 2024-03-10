Среди гостей завершившегося Всемирного фестиваля молодежи необходимо выделить тех, кто был вне основной программы. Хотя им было что сказать собравшимся молодым людям.

Рафаэль Гросси

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Так, в Сочи прилетел генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, за два дня до этого побывавший на Украине. И хотя во время протокольной части встречи, на которой также присутствовал глава «Росатома», ни разу не произнесли — ЗАЭС. Понятно, что разговор был, прежде всего, про нее — Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, где сейчас работает один реактор из шести, а вокруг постоянно рвутся украинские снаряды.

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на объекте, так и пишут в отчетах: слышим взрывы. Но откуда прилетают снаряды, делают вид, что не знают. Хотя работники станции им приносили осколки этих снарядов, и они были натовских калибров.

«Сюда был прилет из HIMARS. Повредили трубопровод, один из трубопровода. Мы выполнили ремонтные операции, устранили, а осколок от этого снаряда подарили мистеру Гросси», — рассказывает директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Евгения Гуцул

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

Еще одной знаковой встречей в Сочи стало общение Владимира Путина с лидером Гагаузии Евгенией Гуцул. Переговорили, как в дипломатии называется, «на ногах». Но какие последствия для Гуцул! Встречать ее самолет из Сочи в кишиневский аэропорт пришли усиленные наряды полиции, и даже отряд спенцаза «Скорпион». Ходили слухи, что ее могли арестовать, но обошлось — муж с цветами и жители региона с цветами встретили Евгению и проводили домой. А теперь немного о подоплеке.

Гагаузия — это автономный регион в Молдавии, где, как и Приднестровье, не хотят рушить связи с Россией. А президент Молдавии Майя Санду очень хочет в ЕС, хотя бы и в составе Румынии. Гагаузию давят политически и экономически, но автономия не сдается. Евгения Гуцул сообщила Путину о беззаконных действиях власти в Молдове, российский лидер пообещал оказать поддержку на международной арене.

Возможно, у Майи Санду личные, чисто женские счеты с Евгенией Гуцул. У Санду ни мужа, ни детей, 51 год — цель жизни «обрумыниться». Гуцул — 38, муж красавец, двое детей и Россия в союзниках. Южная горячая кровь и обе женщины, как мы видим, с характером.

А женские чары, как известно могут и вдохновить на подвиги и стать причиной войны, так бывало не раз в истории. Лучше, конечно, когда они направлены в мирное русло.