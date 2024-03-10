Собянин назвал самые востребованные услуги суперсервиса «Мой питомец»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 14 0

Больше всего москвичей интересует информация по уходу за домашними животными. А что еще?

Собянин назвал самые востребованные услуги суперсервиса «Мой питомец»

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

Суперсервисом «Мой питомец» воспользовались около 130 тысяч раз с даты запуска летом 2023 года, о чем в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, больше всего москвичей интересует информация по уходу за домашними животными. Помимо этого, пользователи стали чаще оформлять электронные аналоги медицинской карты питомцев. Раньше эта услуга была доступна только ветеринарам.

«Он (сервис) работает с лета прошлого года. Больше всего горожане интересуются разделом „Жизненные ситуации“ с полезной информацией об уходе за животными. Самая востребованная онлайн-услуга — амбулаторная карта питомца, аналог электронной медкарты. Раньше она была доступна только ветврачам», — написал мэр.

Собянин отметил, что запуск сервиса «Мой питомец» был реализован на базе Ветеринарной автоматизированной системы (ВетАС), которая сохраняет информацию в электронном виде, упрощает поиск и хранение данных. На основе ВетАС можно записаться к ветврачу через интернет, получать уведомления о плановой вакцинации и искать пропавших животных.

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