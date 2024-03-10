Как оплатить коммуналку и постирать: в России создали приложение для молодежи

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 20 0

Студенты создали полезное приложение для несамостоятельной молодежи

Как оплатить коммуналку и постирать: в России создали приложение для молодежи

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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В нем будут собраны короткие статьи на бытовые темы.

В России разработали приложение для беспомощной молодежи. Пермские студенты ПГНИУ создали программу, которая поможет справиться с трудностями в быту только ступившим на тропу взрослой жизни молодым людям. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.

«Многие молодые люди сталкиваются с проблемами взрослой жизни. Когда они начинают жить самостоятельно, у них возникает много вопросов: от того, на какой режим поставить стиральную машину, до того, как оплачивать коммунальные платежи. Мы предлагаем приложение, в котором будут собраны короткие, но емкие статьи на различные темы», — рассказала лидер проекта Анастасия Калинина.

В приложении будет присутствовать чат с поддержкой, а также будут проводиться опросы. Дата выхода приложения запланирована на конец года.

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