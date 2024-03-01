Это правда: как «умные» колонки на самом деле подслушивают разговоры владельцев

И можно ли что-то с этим сделать?

«Умная» колонка подслушивает разговоры своих владельцев, но бояться этого не стоит, если вы, конечно, не занимаетесь противозаконной деятельностью. Об этом 5-tv.ru заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

«Подслушивает даже навигатор и подслушивает телефон, на котором стоит постоянный голосовой помощник. Это давно известный факт», — сказал специалист.

Насчет того, что людей могут прослушивать западные страны, даже не стоит волноваться, успокаивает специалист. Им уже это неинтересно — большинство иностранных компаний официально покинули рынок, поэтому они не могут продавать рекламу и тем более собирать данные.

«Естественно, при желании, я уверен, что есть возможность подключаться к этим колонкам и слушать тех, кого надо. Вот и все», — отметил Курочкин.

Дело в том, что устройства слушают разговоры пользователя для сбора информации, чтобы предложить нужную рекламу. Если сказать возле «умной» колонки фразу «я хочу машину Х», то потом в интернете можно будет встретить рекламу именно этой марки.

«Бояться этого особо не надо. То есть, когда вы идете включаете детский канал телевизионный, вам включают рекламу для детей. Это таргетированая реклама. Они это в основном используют для того, чтобы слушать ваши предпочтения и выдавать вам нужную рекламу более точно», — объяснил эксперт.

К тому же прослушивают пользователей «умных» колонок не другие люди, а алгоритм, которому совершенно все равно на личную жизнь определенной семьи. Однако если человек занимается противозаконной деятельностью, то его могут «выделить из толпы» при анализе данных, предупреждает Курочкин.

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