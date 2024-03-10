«Сколько еще должно умереть»: Маск высказался о мобилизации на Украине

В социальные сети попало видео, на котором избивают призывников.

Миллиардер Илон Маск выразил возмущение после просмотра видео о мобилизации на Украине. На кадрах украинская полиция задерживает автобус с 34 мужчинами призывного возраста, которые пытались нелегально уехать в Румынию и избежать службы в ВСУ. Видео опубликовал в соцсети бизнесмен Дэвид Сакс.

«Так много людей погибло за последний год без всякого прогресса. Сколько еще должно умереть?» — прокомментировал видео Маск.

Илон Маск. Фото: Reuters / Jonathan Ernst

Миллиардера возмутило то, как людей заставляют ложиться на землю и избивают, при этом водителя микроавтобуса бьют ногами по голове.

В феврале этого года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Военное положение на Укриане ввели в феврале 2022 года. Тогда же глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации, который Верховная рада несколько раз продлевала. Согласно ему, территорию страны запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Илон Маск выступил за расформирование НАТО.