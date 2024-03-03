«Заклятый враг»: Илон Маск выступил за расформирование НАТО

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 58 0

Илон Маск поддержали идею Сакса о необходимости расформирования НАТО

«Заклятый враг»: Илон Маск выступил за расформирование НАТО

Фото: Reuters / Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американский миллиардер продолжает задавать неудобные вопросы в своей соцсети Х.

Американский миллиардер Илон Макс поддержали заявление Дэвида Сакса о том, что НАТО необходимо было распустить еще после распада Советского Союза. Своим мнением бизнесмен поделился в соцсети Х.

Сакс заявил о том, что после развала СССР военному альянсу пришлось формулировать новые цели, которые были призваны оправдать его существование. Так, очередной миссией НАТО стало его расширение, что создало вокруг него враждебность. А, раз имеется некая угроза, значит, подразумевается, что и само объединение должно продолжать свою деятельность.

С этом согласился Илон Маск, добавив, что лучшим исходом для мира стало бы расформирование альянса.

«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — написал Маск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лавров преподал НАТО урок истории на форуме в Турции.

+1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Шесть знаков зодиака получат щедрый подарок от Вселенной: гороскоп на вес...

Последние новости

15:18
У меня много дел! Панда Катюша изучает свои лапы и лезет на стенку от скуки
15:11
Вспыхнет над Землей: когда и где вновь можно будет увидеть «дьявольскую» комету
14:51
Число военнослужащих, желающих вступить в программу «Время героев», побило все рекорды
14:37
Правительство РФ выделило дополнительные средства на выплаты матерям-героиням
14:23
«Дорога смерти»: в США побег ВСУ из Авдеевки назвали сокрушительным поражением Украины
14:10
«Заклятый враг»: Илон Маск выступил за расформирование НАТО

Сейчас читают

Жива или нет? Таролог рассказала о состоянии принцессы Миддлтон после операции
Стали известны подробности штурма боевиков в Ингушетии: видео
Хрящи ушей, кусок ребра и часть со лба: тяжелобольная Казьмина вышла в свет с новым носом
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок