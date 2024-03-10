Мощный пожар произошел в ангаре в Петербурге

Мощный пожар произошел в ангаре, расположенном на Волхонском шоссе в Петербурге. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

На снятых видео заметны огромные клубы черного дыма, вырывающиеся из помещения, а также мощное пламя. На месте уже работают экстренные службы.

На данный момент площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров. Детали и причины случившегося уточняются.

По предварительным данным, есть пострадавшие, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь природных пожаров в Приморье достигла 1000 гектаров.