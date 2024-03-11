Сводит с ума поклонниц: Дмитрий Тарасов похвастался феноменальным прессом

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 14 0

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал видео с тренировки

Фото, видео: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv; Instagram* / tarasov23; 5-tv.ru

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Спортсмен находится в прекрасной форме.

Футболист Дмитрий Тарасов в своем блоге опубликовал видео домашней кардиотренировки. При этом спортсмен показал себя с голым торсом, демонстрируя прекрасную физическую форму.

«Занимайтесь спортом, друзья», — написал он.

Рядом с ним, пытаясь повторить движения, находится дочка футболиста. Совсем недавно в семье Тарасова и модели Анастасии Костенко появился четвертый ребенок.

У счастливых супругов две девочки и два мальчика. Также у него есть взрослая дочь от первого брака с гимнасткой Оксаной Тарасовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарасов больше не приносит деньги в семью. Многодетный отец остался без работы и теперь вынужден сидеть дома.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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