Сводит с ума поклонниц: Дмитрий Тарасов похвастался феноменальным прессом
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал видео с тренировки
Фото, видео: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv; Instagram* / tarasov23; 5-tv.ru
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Спортсмен находится в прекрасной форме.
Футболист Дмитрий Тарасов в своем блоге опубликовал видео домашней кардиотренировки. При этом спортсмен показал себя с голым торсом, демонстрируя прекрасную физическую форму.
«Занимайтесь спортом, друзья», — написал он.
Рядом с ним, пытаясь повторить движения, находится дочка футболиста. Совсем недавно в семье Тарасова и модели Анастасии Костенко появился четвертый ребенок.
У счастливых супругов две девочки и два мальчика. Также у него есть взрослая дочь от первого брака с гимнасткой Оксаной Тарасовой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарасов больше не приносит деньги в семью. Многодетный отец остался без работы и теперь вынужден сидеть дома.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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