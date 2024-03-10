Мэр Москвы рассказал, как город помогает столичным IТ-компаниям

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

Собянин указал на самые важные аспекты в сфере поддержки бизнеса.

Мэр Москвы рассказал, как город помогает столичным IТ-компаниям

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

Столичные IT-компании увеличили обороты почти на 20% в прошлом году и заработали 3,5 триллиона рублей, о чем в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, более 71% оборота приходится только на разработку софта.

«Больше 71% этого объема приходится на разработчиков программного обеспечения. Остальное выручили создатели баз данных, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие компании», — заявил он.

Собянин отметил, что IT-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в стране. Отечественные разработчики могут рассчитывать на налоговые льготы, выгодную ипотечную ставку, льготное кредитование, отсрочку от службы в армии, мораторий на проверки и упрощенную систему трудоустройства для иностранцев.

Мэр добавил, что для получения пакета государственной помощи IT-компаниям необходимо пройти аккредитацию в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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Мэр Москвы рассказал, как город помогает столичным IТ-компаниям

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