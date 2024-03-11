Участники Всемирного фестиваля молодежи побывали в Севастополе

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Они посетили главные морские ворота города.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участники Всемирного фестиваля молодежи путешествуют по российским регионам. Накануне гостей из Аргентины, Венесуэлы, Перу и еще порядка 20 стран встретил Севастополь.

Они посетили главные морские ворота города, знаменитую Графскую пристань. А еще — музей «Подводный Севастополь», аллею Городов-Героев и площадь Нахимова, где сейчас проходит выставка, посвященная 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что двухчасовая беседа с российским лидером Владимиром Путиным стала кульминацией насыщенной программы Всемирного фестиваля молодежи. Приехали делегации из 188 стран мира, а на планете всего, по данным ООН, 193 независимых государства.

Вопросы по теме СВО участники иностранных делегаций на протяжении всего фестиваля задавали своим сверстникам из России, в том числе и представителям регионов, вернувшихся в родную гавань. Для молодежи из Луганской и Донецкой народных республик, из Херсонской и Запорожской области жизненно важно рассказать правду.

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Участники Всемирного фестиваля молодежи побывали в Севастополе

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