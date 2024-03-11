Бербок оценила возможность поставки крылатых ракет Украине: «Был бы вариант»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

Бербок нашла способ передачи ракет Storm Shadow Украине

Бербок оценила возможность поставки крылатых ракет Украине: «Был бы вариант»

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Faith Schaefer

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Тема:
Спецоперация

Новую идею уже высказали в Великобритании. Что об этом думают союзники из Германии?

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала возможность передачи Украине ракет Storm Shadow. Свое мнение немецкий министр высказала в эфире ARD.

В частности, Бербок поддержала идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который предложил закупить немецкие ракеты Taurus и передать британские Storm Shadow Украине.

«Это был бы вариант», — заявила на это Бербок, добавив, что подобные «круговые обмены» оружием уже проходили ранее.

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В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны России ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что Украина вынуждена рассматривать план «С» из-за задержки помощи от Запада.

Тема:
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