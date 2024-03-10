Захарова одной фразой ответила на заявление главы МИД Польши о военных НАТО на Украине

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 667 0

Мария Захарова подчеркнула, что теперь никто не сможет оспорить очевидного.

Захарова одной фразой ответила на заявление главы МИД Польши о военных НАТО на Украине

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова одной фразой отреагировала на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что военные НАТО уже присутствуют на Украине.

«Дальше отпираться смысла нет», — подчеркнула дипломат в беседе с 5-tv.ru.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский в разгар дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс заявил, что солдаты НАТО «уже на Украине».

Но при всем этого глава министерства отказался оглашать какие-либо другие подробности дела. В частности, указывать, какие конкретно страны активно поддерживают кровавый киевский режим.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Тогда власти республик обратились за помощью к Москве.

Ряд западных стран назвали российскую спецоперацию «вторжением» и усилили санкционное давление на РФ, фактически объявив стране экономическую войну. Украине же они начали оказывать поддержку, поставляя оружие и деньги, а также обучая боевиков киевского режима по стандартам НАТО.

В последнее время объемы западной помощи Киеву стали сокращаться. Это, в том числе связано с тем, что в конце 2023 года конгресс США не утвердил законопроект о дополнительном финансировании украинского и палестино-израильского конфликтов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группу иностранных наемников обнаружили под Авдеевкой в ДНР.

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