Итог предсказуем: что стоит за обещаниями заработать на лайках

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К чему приводит жажда легкой наживы?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; 5-tv.ru

Вложи сто рублей — получишь тысячу. Такие заманчивые предложения приходят в мессенджерах чуть ли не каждый день.

Сначала мошенники предлагают заработать на лайках, а после приглашают пройти на более продвинутый уровень, обещая вернуть за вложенные в дело деньги вдвое больше, а в итоге оставляют ни с чем. К чему приводит жажда легкой наживы, выяснял корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что новые скандальные случаи в интернете, связанные с продажей псевдотренингов. Жители Петербурга столкнулись с предпринимателями, которые обещали научить быстро и легко зарабатывать, а вместо этого транслировали рекламу или попросту исчезали - деньги за это, конечно, никто не возвращал.

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