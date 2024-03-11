Посла России в Кишиневе Васнецова вызвали в МИД Молдавии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 35 0

Чем обусловлено это решение?

Посла России в Кишиневе Васнецова вызвали в МИД Молдавии

Фото: © РИА Новости / Родион Прока

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МИД Молдавии вызвал российского посла в Кишиневе Олега Васнецова после сообщений СМИ о якобы открытии избирательных участков для голосования на выборах президента России в Приднестровье. Об этом заявили в молдавском дипведомстве.

«В ходе встречи российскому дипломату будет сообщена позиция неодобрения решения об открытии избирательных участков Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Васнецов, как отмечается, должен посетить молдавский МИД 12 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что молдавский президент Майя Санду заявила об историческом шансе на воссоединение с Приднестровьем. Также она поблагодарила военных и правоохранителей, которые обеспечивают мир внутри Молдавии.

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