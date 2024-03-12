ФАБ-500 стали ночным кошмаром ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 49 0

Получив подтверждение об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Десантники-артиллеристы нанесли удары из гаубиц «Гиацинт-Б» по целям на правом берегу Днепра

Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата, который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей и пристрелянным участкам местности на воде были уничтожены моторные лодки с личным составом в движении, а также плавсредства с десантом ВСУ у правого берега Днепра, готовившихся к отплытию.

Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Получив подтверждение об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.

Тема:
Спецоперация
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