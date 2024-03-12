Все пассажиры и члены экипажа погибли в авиакатастрофе в США

Все пассажиры и экипаж самолета Piper PA-32 погибли в авиакатастрофе в штате Орегон. Об этом пишет Associated Press.

Сотрудники офиса шерифа округа Джефферсон сообщили, что происшествие случилось недалеко от города Мадрас. Место катастрофы обнаружили благодаря представителям энергокомпании.

«Из-за масштабов катастрофы выживших не было», — сообщил местный шериф.

Пока что количество жертв не уточняется, но в офисе шерифа подтвердили, что не будут называть имена погибших, пока не установят их личности. В первую очередь будут уведомлены семьи жертв катастрофы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США потерпел крушение бизнес-джет Bombardier Challenger 600. Небольшой самолет рухнул на автомобильное шоссе недалеко от города Неаполь в штате Флорида.

Всего на борту самолета находились пять человек. Выжить удалось только троим, об их состоянии сведений нет.

Буквально за две минуты до запланированной посадки пилот самолета сообщил диспетчеру об отказе обоих двигателей и запросил разрешение на экстренную посадку. Уточняется, что командир самолета пытался приземлиться на автостраду.