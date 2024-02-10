В США небольшой самолет рухнул прямо на шоссе, есть погибшие

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Два человека погибли в результате крушения самолета на трассе в США

В США небольшой самолет рухнул прямо на шоссе, есть погибшие

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Предварительно, у воздушного судна отказали оба двигателя.

В США потерпел крушение бизнес-джет Bombardier Challenger 600. Небольшой самолет рухнул на автомобильное шоссе недалеко от города Неаполь в штате Флорида. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на полицию.

Всего на борту самолета находились пять человек. Выжить удалось только троим, об их состоянии сведений нет. Остальные двое погибли.

Представитель аэропорта города Неаполь заявил агентству, что буквально за две минуты до запланированной посадки пилот самолета сообщил диспетчеру об отказе обоих двигателей и запросил разрешение на экстренную посадку. Уточняется, что командир самолета пытался приземлиться на автостраду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал истории выживших после смертоносного землетрясения в Армении, произошедшего 35 лет назад.

-15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:43
В США небольшой самолет рухнул прямо на шоссе, есть погибшие
3:13
Лавров: Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
2:41
«Нет решения»: Зеленский не смог выпросить у конгрессменов США ракеты ATACMS
2:24
Социальные пенсии с апреля планируют проиндексировать на 7,5%
2:00
«Да хоть налысо»: Агата Муцениеце кардинально сменила образ

Сейчас читают

Любовный треугольник: психиатр вынес печальный вердикт Спирс и Лопес с Аффлеком
«Задружились с китайскими зрителями»: застрявшие в Шанхае артисты МСХТ прилетели в Москву
Врачи спасли Михаила Боярского от инфаркта
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса