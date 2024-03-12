«Давай попробуем»: как Дана Борисова подсадила 16-летнюю дочь на «Оземпик»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Дочь Даны Борисовой рассказала, что «Оземпик» ей предложила мать

«Давай попробуем»: как Дана Борисова подсадила 16-летнюю дочь на «Оземпик»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая решила сбросить вес с помощью препарата для диабетиков, втянув в эксперимент и наследницу.

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков, как и мама. Так, 16-летняя девочка рассказала, что родительница сама предложила ей сделать первый укол.

Звезда сделала себе восемь инъекций за два месяца, ребенку — две. В эфире одного из федеральных телеканалов Аксенова поделилась, что, когда мать начала использовать препарат «Оземпик», она была в путешествии.

Вернувшись из Кореи, девочка узнала о новой «диете» родительницы. Очень "просто и удобно": в спортзал ходить не надо, голодать тоже, только делать уколы в живот, да и медикамент можно купить в аптеке без рецепта.

Борисова была наслышана о популярности препарата среди звезд. В итоге решила сбросить несколько килограммов "без усилий".

«Когда я приехала из Кореи, то узнала, что мама пользуется средством для диабетиков, делала уколы в живот, их также используют для похудения. Потом она мне предложила, сказала: „Давай попробуем“. Раз в неделю колола, целый месяц. Я похудела, но понимаю, что это ужасно, так делать не стоит. Пока колола были все стандартные побочки — тошнота, головокружение. Тебя просто тошнит от еды», — поделилась наследница звезды. 

Читая о волшебных свойствах «Оземпика», Борисова так увлеклась, что на информацию о побочных действиях внимания особо не обратила. С тремором, тошнотой, заторможенной речью, в полуобморочном состоянии она была госпитализирована.

Руки и ноги у теледивы дрожали и после выписки. Однако плохой матерью она себя не считает: говорит, что хотела помочь дочери, которая никак не могла похудеть.

Несмотря на увещевания, примеры плачевных последствий использования препарата для диабетиков, Борисова настаивала на своем. Утверждала, что довольна результатом, а тремор — не беда, пройдет.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение врача об опасности модной методики, едва не погубившей звезду.

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