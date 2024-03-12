Семьи Героев России смогут получить расширенные льготы

Родственники Героев СССР и России и полных кавалеров ордена Славы получат право пользоваться льготами, если военнослужащий не реализовал все опции при жизни или же если получил звание посмертно. Изменения поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

Сейчас Герои могут получить в собственность бесплатный участок земли, где они могут построить жилье или использовать его для садоводства. Тем не менее, родственники награжденных такой привилегией не обладают.

Теперь же такие права хотят распространить и на членов семей Героев России и СССР, включая вдов, родителей и детей. Переход привилегий будет передаваться и после смерти награжденных.

Если они получили звание посмертно, то родственники все равно смогут воспользоваться льготами — сейчас же такое законодательством не предусмотрено. Кроме участка земли, Герои получают льготы на оплату ЖКУ, связи и право на санаторно-курортное лечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что для многодетных семей хотят снизить стоимость обучения в вузах.