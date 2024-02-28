Льгота на знания: для многодетных семей хотят снизить стоимость обучения в вузах

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Детям из многодетных семей предложили давать скидки на обучение в вузах в России

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Получить образование за полцены будет возможно по итогам успешно сданных вступительных испытаний.

Детям из многодетных семей хотят уменьшить стоимость обучения в вузах. Как пишут "Известия", затраты на получение высшего образования снизят вдвое. Однако скидка будет доступна только тем, кто успешно сдаст вступительные экзамены.

По мнению авторов законопроекта, необходимость в таких поправках назрела давно. У родителей, которые воспитывают трех и более детей, сейчас нет никаких льгот касательно обучения в вузах — ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Да и сами учреждения их тоже не предоставляют. А предложенная мера снизит нагрузку на бюджет многодетных семей и сделает высшее образование для них доступнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать меры социальной поддержки многодетным отцам.

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