В Крыму задержали мужчину, призывавшего «нападать на русских»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

ФСБ задержала в Крыму мужчину, призывавшего нападать на русских

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю; 5-tv.ru

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Теперь жителю полуострова грозит реальный срок.

В Крыму задержали мужчину, призывавшего «нападать на русских». Об этом сообщают в Управлении ФСБ России по республике и городу Севастополю.

Правоохранители обратили внимание на 33-летнего жителя полуострова после того, как он начал оставлять комментарии соответствующего содержания в Интернете.

«Используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русских», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности». Злоумышленнику грозит реальный срок лишения свободы до пяти лет и крупный штраф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала мужчину в Мариуполе по подозрению в шпионаже.

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