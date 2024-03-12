Теперь жителю полуострова грозит реальный срок.

В Крыму задержали мужчину, призывавшего «нападать на русских». Об этом сообщают в Управлении ФСБ России по республике и городу Севастополю.

Правоохранители обратили внимание на 33-летнего жителя полуострова после того, как он начал оставлять комментарии соответствующего содержания в Интернете.

«Используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русских», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности». Злоумышленнику грозит реальный срок лишения свободы до пяти лет и крупный штраф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала мужчину в Мариуполе по подозрению в шпионаже.