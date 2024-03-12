ФСБ задержала мужчину в Мариуполе по подозрению в шпионаже
Он передавал украинской спецслужбе данные о местах расположения подразделений Росгвардии.
Фото, видео: Пресс-служба УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru
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УФСБ России по ДНР задержан житель Мариуполя, подозреваемый в шпионаже. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что он передавал украинской спецслужбе данные о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Шпионаж».
Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала в ДНР мужчину по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. Силовики осмотрели дом жителя Макеевки и нашли там более пяти килограммов дымного пороха.
Опасную находку, как отмечается, сразу же изъяли. Все оперативные материалы передали полицейским ДНР.
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