С 1 апреля оформить перепланировку квартиры станет сложнее

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С начала месяца с силу вступят поправки в Жилищный кодекс.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Оформить перепланировку квартиры станет сложнее. С 1 апреля вступают в силу поправки в Жилищный кодекс, уточняющие порядок проведения таких работ.

Согласовывать придется увеличение или уменьшение площади квартиры, разделение комнаты на две, перенос дверного проема и даже демонтаж встроенных шкафов. После завершения ремонта собственник будет обязан не только получить акт приемки, но и заказать новый технический план у кадастрового инженера. И передать документ в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН. Лишь после этого перепланировка будет официально считаться завершенной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому владельцы квартир не смогут сдавать их посуточно, если там не установлены приборы учета.

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С 1 апреля оформить перепланировку квартиры станет сложнее

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