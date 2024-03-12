Четыре рыбака застряли на дрейфующей льдине на Сахалине

Штормовое предупреждение объявлено в Охотском море. До четверга на Сахалине ожидаются гигантские волны.

Выходы в море просят пока отложить, как и зимнюю рыбалку. Обстановка на льду опасная — ситуацию мониторят с вертолета.

Уже одной группе рыбаков потребовалась помощь. В заложниках стихии оказались четыре человека. Все они на свой страх и риск отправились на подводный лов. Но вместо того, чтобы бурить лунки и разматывать удочки пришлось разворачивать спасательную операцию.

В ход пошло все, что было под рукой. Мужчины вооружились бурами и попытались подобраться ближе к берегу.

Справиться своими силами не получилось. На помощь рыбакам направились сотрудники МЧС с моторной лодкой.

Жителям острова напоминают — от морского льда сейчас лучше держаться подальше. А для рыбалки можно выбрать другое место — реку или озеро, которые еще крепко скованы льдом.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Сахалине спасатели эвакуировали более 80 рыбаков с отколовшейся льдины.