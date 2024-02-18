На Сахалине спасатели эвакуировали более 80 рыбаков с отколовшейся льдины

МЧС: на Сахалине завершена эвакуация 82 рыбаков с отколовшейся льдины
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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В операции был задействован в том числе вертолет Ми-8. Есть ли пострадавшие?
На Сахалине завершена спасательная операция, удалось эвакуировать 82 рыбаков с отколовшейся льдины. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МЧС России.
«Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет», — говорится в сообщении Министерства.
Примерно в 6:41 ведомство сообщило, что в Охотском море в районе села Стародубское произошел отрыв ледового поля шириной 50 метров. В результате рыбаков на тот момент унесло на километр от берега. Для их спасения было задействовано 14 специалистов, восемь единиц техники и вертолет Ми-8.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа школьников оказалась на дрейфующей льдине и пропала во Владивостоке.
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