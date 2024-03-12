«Отзывать из отпуска не имеют права»: эти три категории граждан имеют особые привилегии по ТК

При приеме на работу человек получает не только список обязанностей, но и права. Кому и на каких условиях предписан отпуск, и что еще нужно знать?

Отпуск — это время, когда человек освобождается от работы и не лишается заработной платы. Исключением является отпуск за свой счет. Конституция Российской Федерации гарантирует право на отдых не менее 28 дней в году, но в некоторых случаях, в зависимости от вида трудоустройства, бывают исключения. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru, заявила адвокат Ольга Власова.

Как отметила эксперт, по закону оплачиваемый отпуск должен предоставляться сотрудникам каждые полгода, но сотрудники могут воспользоваться этим правом только после официального трудоустройства и подписания бумаг. Существуют и определенные категории граждан, которые могут не дожидаться шести месяцев и получить разрешение на отпуск раньше.

«Есть определенные категории трудящихся, которые имеют право требовать отпуск, не дожидаясь шести месяцев, а начальство не имеет права им отказывать: это женщины после декрета и до него, а также их мужья, работники не достигшие совершеннолетия, усыновители малолетних детей (до трех месяцев), а также те, кто совмещает работу», — объясняет эксперт.

По закону, сотрудникам разрешается разделить свой отпуск на части, но при этом первая часть должна включать в себя не меньше 14 дней. Также работодатель обязан оповестить работников о датах планируемого отпуска до начала года.

Отпускные работодатель обязан выплатить подчиненному максимум за три дня до начала отдыха, продолжает Власова. Если деньги не были получены, то сотрудник имеет полное право перенести отпуск и потребовать компенсацию. Компенсация также полагается в случае, когда отпуск не был использован.

Льготы и послабления распространяются на женщин, у которых на воспитании трое или более детей. Они могут рассчитывать на отпуск в любое время. Те же правила распространяются на усыновителей: если младшему ребенку меньше 14 лет, то можно уходить отдыхать, не спрашивая согласия работодателя. Причем это правило распространяется как на матерей, так и на отцов.

Большинство работников, по традиции, хотят взять отпуск летом для поездок на дачу и выездов за границу. В случае, если несколько сотрудников претендуют на один и тот же временной интервал, тогда право приоритета находится на стороне тех, кто имеет льготы или детей на иждивении. Это также касается беременных, их мужей, чернобыльцев, несовершеннолетних, ветеранов боевых действий, жен военных, если у мужа отпуск отведен на лето, и работников, которых раньше положенного вызвали из отпуска.

«Право отказать работодателю прерывать свой отпуск гарантирует статья 125 ТК РФ. Если вы решили согласиться его прервать, у вас появится еще одно право — взять следующий отпуск в любое время на ваше усмотрение. Работающих при вредных здоровью условиях, несовершеннолетних и беременных отзывать из отпуска не имеют права», — рассказала Власова.

Согласно закону, сотрудник может продлевать свое нахождение в отпуске по состоянию здоровья. По этой же причине отпуск может переноситься. Если вы стали родителям или потеряли близкого родственника, то вам не могут отказать в отпуске за свой счет на пять суток. Работающим пенсионерам отводится 14 суток, инвалидам — 60 суток, а учащимся 15 суток.

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