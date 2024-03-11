Работа как волк: трудящихся не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию

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Трудовым мигрантам в России разрешат работать только по профилю

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Минтруд предложил ввести новые условия для иностранных специалистов.

Трудовым мигрантам в России разрешат работать только по профилю. В противном случае — их ждет депортация. Новые правила, как выяснили «Известия», разрабатывает Минтруд.

Речь идет о тех иностранцах, которые приезжают по приглашению конкретных компаний и на определенную должность. А если нанимался на стройку, а в итоге ушел в курьеры, то придется покинуть страну в течение 15 дней. Так Минтруд защитит предпринимателей, которые берут на себя расходы за переезд иностранного рабочего. А в итоге рискуют остаться и без денег, и без сотрудника.

Планируется, что въезжающие в Россию мигранты будут подписывать специальный документ — с указанием предприятия и должности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят снизить стоимость экзамена по русскому языку для мигрантов. Установить единую стоимость сдачи экзамена в одну тысячу рублей предложили в Минобрнауки РФ.

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Работа как волк: трудящихся не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию

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