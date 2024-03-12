В России объявлен в розыск глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 9 0

Информация появилась в базе данных силового ведомства.

В России объявлен в розыск глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс

Фото: Radek Pietruszka / ТАСС

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МВД России объявило в розыск руководителя министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. Соответствующая информация размещена в базе розыска российского силового ведомства.

Согласно карточке розыска, Ляэнеметс, уроженец ЭССР и 1983 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Что именно может инкриминироваться эстонскому политику, не сообщается.

Лаури Ляэнеметс — эстонский политик, который занимает пост главы МВД с 2022 года. Чиновник является активным сторонником избавления республики от мемориального наследия СССР, выступает за снос памятников советским воинам-освободителям

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 13 февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе также появились карточки госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонас Кайрис.

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