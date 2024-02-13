МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 571 0

Политик открыто заявляет о своей ненависти к РФ и всему русскому.

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Соответствующая информация появилась в базе розыска министерства внутренних дел РФ.

«Каллас Кая. Разыскивается по статье УК», —говорится в базе.

Какая именно уголовная статья инкриминируется эстонскому политику, не сообщается.

Кая Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года. Политик призывает страны НАТО готовиться к войне с Россией, а также выступает за искоренение русской культуры на территории своей страны. Кроме того, Каллос принимает участие в организации сносов памятников советским воинам-освободителям.

Между тем в базе розыска МВД также появилась карточка госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Разыскивается и министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главу Эстонской православной церкви вынудили покинуть страну.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:01
Командир девятой роты: умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин
13:00
Рэпер Саграда: военные песни нужны и важны
12:46
«На ногах»: в Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Карлсона не под запись
12:29
Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала
12:28
Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название
12:27
В Курской области объявлена ракетная опасность

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса