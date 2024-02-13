МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Соответствующая информация появилась в базе розыска министерства внутренних дел РФ.

«Каллас Кая. Разыскивается по статье УК», —говорится в базе.

Какая именно уголовная статья инкриминируется эстонскому политику, не сообщается.

Кая Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года. Политик призывает страны НАТО готовиться к войне с Россией, а также выступает за искоренение русской культуры на территории своей страны. Кроме того, Каллос принимает участие в организации сносов памятников советским воинам-освободителям.

Между тем в базе розыска МВД также появилась карточка госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Разыскивается и министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главу Эстонской православной церкви вынудили покинуть страну.