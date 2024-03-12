В Литве задержан первый автомобиль с российскими госномерами

Первый автомобиль с российскими номерами задержан в Литве. Об этом сообщает таможенный департамент страны.

«На КПП в населенном пункте Медининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого — гражданин Молдавии — намеревался выехать в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что за рулем машины находился гражданин Молдавии, сам автомобиль принадлежит россиянке, следовательно, подпадает под запрет. При этом мужчина уверял, что не знал о новых правилах, а сама хозяйка вообще не присутствовала при задержании.

По факту нарушения был составлен протокол. Автомобиль оценили в 41 тысячу долларов и конфисковали.

Литовские власти запретили нахождение на территории страны машин с регистрацией в России с 11 марта текущего года. Согласно новым правилам, это будет считаться административным правонарушением, подобные авто подлежат конфискации, а владельцам или водителям грозят крупные штрафы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД Литвы призвал упразднить «красные линии» по отправке западных войск на Украину.