Длительные дебаты без принятия решений, как отмечается, «ослабляют Европу».

Сейчас подходящее время для дискуссии по отправке западных войск на Украину. Об этом Ouest France заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Сейчас самое время обсудить это. Начало разговора отменит красные линии, которые мы наложили на себя», — сказал дипломат.

Длительные дебаты без принятия решений лишь ослабляют ЕС, убежден министр. Когда конфликт так близок, нужно действовать, подчеркнул Ландсбергис.

При этом министр одобрил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных солдат на Украину. Ситуация на фронте для ВСУ не становится лучше, говорит он, поэтому решающую роль могут сыграть лишь страны Запада.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле оценили слова Папы Римского о «белом флаге» Украины.