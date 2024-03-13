Как это будет работать? В России разрешат посуточно сдавать квартиры

Госдума во втором чтении приняла поправки в Жилищный кодекс.

Сдавать квартиры посуточно разрешат, но при условии, если это не мешает соседям. Госдума во втором чтении приняла поправки в Жилищный кодекс.

Конечно, квартиры сдавали и раньше, это не было запрещено, но потребовало дополнительного законодательного регулирования. Ведь нередко споры доходят до суда.

Соседи недовольны громкими вечеринками, а то и дебошами, которые устраивают постояльцы. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин разбирался в проблеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что оформить перепланировку квартиры станет сложнее. С 1 апреля вступают в силу поправки в Жилищный кодекс, уточняющие порядок проведения таких работ.