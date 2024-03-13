Два кандидата: кому достанется наследство Светланы Моргуновой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 51 0

Художник Сафронов: борьбы за наследство Моргуновой не будет

Два кандидата: кому достанется наследство Светланы Моргуновой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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И как она провела последние годы жизни?

В начале марта внезапно не стало Светланы Моргуновой. У прославленного диктора советского телевидения оторвался тромб.

Художник Никас Сафронов в беседе с KP.RU рассказывал о трагедии, с которой последние годы жила Светлана Моргунова, а именно о том, как она потеряла своего единственного сына Максима. Мужчина, никогда не жаловавшийся на проблемы со здоровьем, заболел и умер во время пандемии коронавируса. По словам художника, эта потеря сильно подкосила знаменитость.

«Максим был ее главным помощником и опорой по жизни. В него она вложила все свои силу и сердце. Души в нем не чаяла. Такая нелепая смерть: заболел коронавирусом и вовремя не обратился к врачам… Светлана очень переживала из-за этой трагедии. И часто говорила: „Я хочу к Максику"», — вспоминает Сафронов.

Помимо этого, Никас также обмолвился и про наследство Моргуновой. Он сообщил, что родственники телеведущей вряд ли будут вести борьбу за ее наследство.

Тем более, что, по его словам, состояние у Моргуновой было небольшое, а из наследников первой очереди только сын, но его не стало в 2020 году. Теперь с высокой долей вероятности все блага унаследуют невестка и внучка. 

«Я очень надеюсь, что после уходы Светланы не возникнет никакой борьбы за наследство, как это бывает в звездных семьях. Мы должны оставить ее имя светлым!.. К тому же Светлана Моргунова не была сверхбогатым человеком», — поделился художник.

Стоит отметить, что родственники были все время с ней рядом и ухаживали за ней. Так, Моргунова еще больше сблизилась за последние годы со своей невесткой и внучкой Дарьей, с которыми у нее всегда были хорошие отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стало «точкой отсчета» для Моргуновой.

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