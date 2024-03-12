Евросоюз продлил персональные санкции против россиян еще на шесть месяцев

Евросоюз продлил персональные санкции против России еще на полгода, то есть до 15 сентября. Соответствующая информация появилась на сайте объединения.

Решение было принято на Совете ЕС 12 марта. Причиной таких мер европейские политики называют якобы «подрыв суверенитета Украины».

«Санкции будут по-прежнему применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам… с целью значительно ослабить экономическую базу России, лишить ее критически важных технологий и рынков, а также значительно ограничить ее способность вести войну», — говорится в сообщении Евросоюза.

При этом уточняется, что из списка вычеркнуты три неназванных человека, а также девять умерших.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Европе придумали «законный способ» изъять российские активы.