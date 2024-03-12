«Закрыть лазейки»: в Европе придумали «законный способ» изъять российские активы

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 66 0

Европарламент одобрил закон о якобы легальном изъятии российских активов

«Закрыть лазейки»: в Европе придумали «законный способ» изъять российские активы

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

И это несмотря на то, что в международном праве законных механизмов, позволяющих конфисковать имущество России, не существует.

Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода антироссийских санкций Евросоюза, который якобы позволит законно изъять замороженные активы России. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте ЕП.

Отныне санкции Евросоюза могут включать замораживание средств и активов (включая криптоактивы), запреты на поездки, поставки оружия и ограничения на бизнес-сектор. Другими словами, евродепутаты предполагают, что такие меры позволять законодательно оправдать возможную конфискацию российских активов.

«Парламент применил амбициозный, гармонизирующий подход к закону, и, хотя мы не смогли закрыть все лазейки, которые хотели, это улучшение текущей ситуации и демонстрирует нашу решительную поддержку Украины», — заявила депутат Европарламента Софи Ин’т Велд.

Теперь закон должен быть подписан в Совете Европы. После он вступит в силу через 20 дней после его публикации в официальном журнале Евросоюза.

Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов России. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД вызвал посла Швейцарии из-за попытки изъять активы России.

+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
90.63
-0.12 99.13
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
Путин: 29 иностранных участников конкурса «Лидеры России» захотели получить гражданство
17:46
Четыре рыбака застряли на дрейфующей льдине на Сахалине
17:39
Курс евро превысил 100 рублей впервые с 28 февраля
17:35
«Отзывать из отпуска не имеют права»: эти три категории граждан имеют особые привилегии по ТК
17:27
«Не оставляет шансов»: США предрекли Украине проблемы после потери иностранной техники
17:02
Минобороны РФ показало кадры уничтоженной техники диверсантов под Белгородом

Сейчас читают

«Маткапитал лучше вкладывать молниеносно»: покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с вторичкой?
Профессиональный повар раскрыла секрет самых вкусных блинов на Масленицу
Немедленно к врачу: Мясников рассказал об указывающих на рак сигналах организма
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок