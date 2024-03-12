Участник теробороны погиб в результате обстрелов Белгородской области

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 22 0

Шестеро пострадавших находятся в больнице.

Участник теробороны погиб в результате обстрелов Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Тема:
Спецоперация

В результате обстрелов ВСУ погиб участник территориальной обороны, ранены десять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем все, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах», — написал политик в Telegram-канале.

Он отметил, что шестеро пострадавших находятся в больнице. Кроме того, Гладков сообщил о проведении оценки ущерба и его первичной ликвидации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ при попытке прорыва госграницы.

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