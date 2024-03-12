Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ при попытке прорыва госграницы

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 359 0

Минобороны: ВСУ потеряли 234 боевика при попытке прорыва госграницы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Так, боевики лишились трех БМП Bradley.

Украина потеряла 234 боевика убитыми, семь танков, 3 БМП Bradley при попытке прорыва госграницы России. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Около трех часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области», — говорится в сообщении.

Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки были отражены. По противнику нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.

В районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области уничтожено до 60 террористов и четыре пикапа. В районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области ударами авиации, артиллерии и БПЛА «Ланцет» уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера.

В районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР «Вихрь» уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты Bradley и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к границе.

Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине. Нарушений государственной границы не допущено.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны России показало кадры уничтоженной техники диверсантов под Белгородом.

Тема:
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