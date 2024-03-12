Бывший замглавы города Югорска Дмитрий Крылов погиб в зоне СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 13 0

У него остались жена и трое сыновей.

Бывший замглавы города Югорска Дмитрий Крылов погиб в зоне СВО

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал администрации города Югорска / yugorskhmao

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Тема:
Спецоперация

Экс-заместитель главы города Югорска в ХМАО Дмитрий Крылов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации населенного пункта.

«В декабре 2023 года Дмитрий Александрович принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО… 4 февраля в боях за освобождение Авдеевки гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Дмитрий Александрович Крылов получил смертельное ранение», — говорится в заявлении.

Уточняется, что у Крылова остались жена и трое сыновей. Его похоронят на малой родине, в Кургане.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ при попытке прорыва госграницы.

Тема:
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