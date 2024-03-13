Девятый вал: как НАТО цинично расширяется на Восток уже 25 лет

Польская военная верхушка очень возгордилась, что ровно 25 лет назад страна вступила в НАТО. Для этого, правда, пришлось ехать в США к главному обладателю всех военных индульгенций мира.

С тех пор на территории страны нередко устраиваются военные учения альянса, пьяные американские солдаты таранят на БТРах местных фермеров, обзывают их польскими свиньями и делают непристойные предложения их женам.

Прилюдное унижение — это ведь тоже цена эфемерной защиты. Кстати, у НАТО есть очень много общего с классической финансовой пирамидой.

Где выгоду имеет только тот, кто находится на самом верху. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин объяснит.

Характерный гром среди ясного неба — пятерка истребителей и военно-транспортный самолет Бундесвера пролетают над центром Праги в опасной близости. Ничего мирного над головами.

НАТО в привычном репертуаре отмечает юбилей своего похода на Восток. Вот так же и четверть века назад, вопреки обещаниям о нерасширении, западная военная машина буквально ворвалась на территорию сразу трех государств бывшего советского блока — не устояли Чехия, Польша и Венгрия.

Билл Клинтон, на чье президентство пришлось подписание этих договоров о вступлении, сегодня тоже в Праге, точнее, в местном джаз-клубе. А вот делегация из Польши в лице президента Анджея Дуды и премьера Дональда Туска и в этот знаменательный день обивает пороги Белого дома — хотят обязать членов альянса платить еще больше, до рекордных 3% от ВВП.

НАТО как финансовая пирамида. Отставной полковник испанской армии подтверждает: это уже давно не про оборону, а только про деньги и накачку военных бюджетов.

«НАТО превратилось из ассоциации для предотвращения войны в оружейное крыло экономических интересов Уолл-стрит. Американские толстосумы владеют большинством производителей оружия в западном мире. Война — это бизнес. Закономерность ясная: НАТО устраивает войны, владельцы оборонных концернов продают оружие», — рассказал Хосе Антонио Алькаиде, полковник НАТО в отставке.

Вот только самим членам альянса свои тылы прикрывать уже нечем. Что дала эта первая волна расширения НАТО на Восток?

Спустя 25 лет присутствия в НАТО самые печальные итоги подводит адмирал польского военно-морского флота. Местный флот напоминает разве что музей под открытым небом.

«Даже таким богатейшим членам альянса, как Германия, совершенно нечем похвастать. Персонала не хватает, военные стареют, бундесверу по-прежнему не хватает элементарного оборудования и запчастей», — говорит адмирал польского военно-морского флота.

С момента основания прошло уже девять волн расширения НАТО: Греция и Турция — 1952 год, 1955-й — ФРГ, Испания — 1982 год. После распада СССР год за годом происходит парад падения военных суверенитетов — Польша, Венгрия и Чехия, позднее уже вся Прибалтика — Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Румыния и Болгария, Хорватия, Албания, Черногория, Северная Македония, и теперь уже даже не волна, а девятый вал: Финляндия и Швеция.

Обступая Россию с самого Крайнего Севера, вместе с альянсом расширялась и его штаб-квартира — шведский флаг как нового члена в эти дни поднимают над крупнейшим за всю историю новым зданием Североатлантического альянса в Брюсселе.

Правда, флаг самого НАТО при этом не перестают сжигать по всей Европе во время антинатовских пикетов и шествий. Агнета Норберг — ветеран этого движения как раз в Швеции, она и сегодня настаивает на возвращении нейтрального статуса своей страны.

«Это была тщательная, длительная операция по привлечению нейтральной, не присоединившейся к НАТО страны. У вас не будет никакой внешней политики, если вы вступите в НАТО. Это будет внешняя политика НАТО. В каждой стране НАТО вам нечего сказать, когда дело доходит до принятия решений по внешней политике. Соединенные Штаты Америки решают все», — заметила Агнета Норберг, шведская активистка.

Чем шире становилось НАТО, тем больше войн развязывал Запад. Кровавые бомбардировки Югославии, интервенции под вымышленным предлогом в Ирак, Иран и Афганистан, откуда США в итоге уходили с позором.

Джо Байден как будто бы не случайно недавно оговорился и про Украину, символично допустив ошибку и заранее внеся и эту страну в список военных ошибок Запада.