В США заявили о планах Белого дома отказаться от Украины

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 113 0

Полковник Макгрегор: отставка Нуланд может говорить о скором уходе США с Украины

В США заявили о планах Белого дома отказаться от Украины

Фото: www.globallookpress.com / Michael Reynolds - Pool via CNP

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

По мнению экспертов, Вашингтон попытается сделать «расставание» тихим и быстрым.

Белый дом довольно скоро может отказаться от собственного плана помощи Украине. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт полагает, что уход Виктории Нуланд с поста заместителя главы Госдепа может косвенно подтверждать ослабление интереса США к конфликту на Украине. Макгрегор также считает, что той пришлось оставить должность из-за несогласия с курсом президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

«Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих месяцев», — отметил полковник.

Макгрегор не исключил повторения вьетнамского сценария на Украине. Вполне вероятно, что США просто покинут территорию страны, которую якобы поддерживают, бросив союзника на произвол судьбы.

Бывший советник главы Пентагона назвал Россию сильнейшей военной державой в Европе и подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет шансов победить в случае прямого столкновения.

О намерении Нуланд уйти с поста заместителя госсекретаря сообщил Блинкен, не уточнив даты. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала провал политики Байдена.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому на самом деле не угодила Виктория Нуланд и как с ней попрощались в Белом доме.

Тема:
Спецоперация
13 мар
Все как есть: командиры ВСУ сделали шокирующее признание в интервью Spiegel
13 мар
Путин заявил об отсутствии необходимости в применении ТЯО в рамках спецоперации
13 мар
Путин заявил о готовности России к конструктивным переговорам с Украиной
13 мар
Т-80БВМ бьют по врагу прямой наводкой! Лучшее видео из зоны СВО за день
13 мар
Смесь температурой в несколько тысяч градусов: «Солнцепеки» сожгли целый укрепрайон ВСУ
13 мар
«Они это понимают»: Путин счел интервенцией возможную отправку войск США в зону СВО
13 мар
В Европе признали невозможность победы Украины в конфликте с Россией
13 мар
Разгром врага: как российские военные пресекли диверсию ВСУ на границе
13 мар
В Белом доме оценили вероятность отправки войск США на Украину
12 мар
Бывший замглавы города Югорска Дмитрий Крылов погиб в зоне СВО
-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:39
«Это все признают»: Путин рассказал, у кого сейчас инициатива на линии соприкосновения
7:29
Участники ВФМ посетили детский центр «Артек» в Крыму
7:16
В ДНР явка на выборах за время досрочного голосования достигла 37%
7:00
ВМФ России отработал взаимодействие с ВМС Ирана и Китая на учениях в Оманском заливе
6:43
Путин анонсировал размещение систем поражения у границ Финляндии
6:42
Все как есть: командиры ВСУ сделали шокирующее признание в интервью Spiegel

Сейчас читают

«Маткапитал лучше вкладывать молниеносно»: покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с вторичкой?
Профессиональный повар раскрыла секрет самых вкусных блинов на Масленицу
Камилу Валиеву исключили из состава сборной России
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок