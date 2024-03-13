В США заявили о планах Белого дома отказаться от Украины

По мнению экспертов, Вашингтон попытается сделать «расставание» тихим и быстрым.

Белый дом довольно скоро может отказаться от собственного плана помощи Украине. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт полагает, что уход Виктории Нуланд с поста заместителя главы Госдепа может косвенно подтверждать ослабление интереса США к конфликту на Украине. Макгрегор также считает, что той пришлось оставить должность из-за несогласия с курсом президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

«Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих месяцев», — отметил полковник.

Макгрегор не исключил повторения вьетнамского сценария на Украине. Вполне вероятно, что США просто покинут территорию страны, которую якобы поддерживают, бросив союзника на произвол судьбы.

Бывший советник главы Пентагона назвал Россию сильнейшей военной державой в Европе и подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет шансов победить в случае прямого столкновения.

О намерении Нуланд уйти с поста заместителя госсекретаря сообщил Блинкен, не уточнив даты. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала провал политики Байдена.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому на самом деле не угодила Виктория Нуланд и как с ней попрощались в Белом доме.