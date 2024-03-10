Ее место займет Джон Басс, у которого неформальная репутация «чистильщика».

Без пышных проводов и даже прощального фото «на память» ушла Виктория Нуланд — заместитель госсекретаря США. Ее руководитель — Энтони Блинкен — выразил благодарность Тории, как он ее называет, за многолетнюю службу и «неизгладимый след», что она оставила в самом Госдепе и в мире.

Не знаю, как насчет Госдепа, но на Украине эта дама точно наследила. «Печеньки Нуланд» на Майдане — это символ беспардонного вмешательства во внутренние дела другого государства. В благодарность мэр Виталий Кличко переименовал улицу Чайковского в ее честь.

Не стоит сильно огорчаться. Чайковскому, великому композитору с украинскими корнями, была выделена крайняя, проселочная дорога в восточном районе города, рядом с объездной трассой.

Причина отставки не разглашается. Для пенсии рановато, ей всего 63 года, Байдену в дочери годится. Возможно, какие-то личные проблемы. Например, болезнь, она действительно плохо выглядит в последние годы. Но почему такие тихие проводы? Тем более сейчас, когда ее многолетняя миссия на Украине явно не завершена. Более того, все более и более выглядит невыполнимой. Может потому и сняли, еще и крайней сделают.

Нуланд — это американизированная фамилия Нудельман, дед и бабушка Виктории по отцу из местечек в Бессарабии и Белоруссии. На русском в семье говорили. Виктория еще студенткой проходила практику в СССР — сначала пионервожатой в лагере «Молодая Гвадия» под Одессой, а затем восемь месяцев в экипаже рыболовецкого траулера. Возможно, ее тянула не морская романтика и зов крови, а работа под прикрытием.

В карьере Нуланд при всей ее публичности очень много белых пятен. В Госдепе ее называли не иначе как «офицер дипломатической службы». Ее отличала не свойственная дипломатам экспрессия и неженская агрессия, но все так, с улыбочкой.

Ее муж Роберт Каган тоже из семьи русских, так сказать, эмигрантов. Не удивительно, если дома они пели «Хава нагила» и «Подмосковные вечера» под запотевшую бутылку «Столичной». Роберт — теоретик, Виктория — практик, получилась семейно-государственная пара «неоконов». Тех самых ястребов в голубином обличье, чей подход нравился и демократам, и республиканцам.

В этом секрет долгой карьеры Нуланд. Югославия, Грузия, Афганистан, Ирак — куда не ткни, всюду найдем следы неугомонной Тории. И пик карьеры — Украина. Не улицу Чайковского переименовывать, а прямо памятник ей на Майдане надо ставить, закопченный и политый кровью. Впрочем, уже поздно. Миссия провалена. Кумир был ложным.

Любопытно, на кого заменили Нуланд. Ее место, а значит и кураторство Украины, поручили Джону Бассу, у которого неформальная репутация «чистильщика».

Судите сами, он был послом в Турции, когда там была попытка госпереворота с американским следом. Он был в Грузии, когда надо было убрать зажевавшего галстук Саакашвили. Он был в Афганистане, когда готовился вывод американских войск.