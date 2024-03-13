Украинцы начали массово переписывать на жен свои автомобили

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«Страна.ua»: украинцы начали массово переписывать авто на жен

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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А виной всему — новый законопроект о мобилизации.

Украинцы начали массово переписывать на жен свои автомобили. По данным местных СМИ, каждый месяц заключается больше тысячи подобных договоров — в прошлом году было вдвое меньше.

А виной всему — новый законопроект о мобилизации. В нем есть пункт, который запрещает уклонистам пользоваться имуществом, в том числе машиной: документ еще не приняли, а его уже стараются обойти.

Ранее 5-tv.ru писал, что миллиардер Илон Маск выразил возмущение после просмотра видео о мобилизации на Украине. На кадрах украинская полиция задерживает автобус с 34 мужчинами призывного возраста, которые пытались нелегально уехать в Румынию и избежать службы в ВСУ.

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