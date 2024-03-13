«Они это понимают»: Путин счел интервенцией возможную отправку войск США в зону СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 136 0

Путин: Россия отнесется к войскам США на Украине как к интервентам

«Они это понимают»: Путин счел интервенцией возможную отправку войск США в зону СВО

Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Что глава государства думает по этому поводу?

Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины — они это понимают», — сказал глава государства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе признали невозможность победы Украины в конфликте с Россией.

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