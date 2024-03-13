«Они это понимают»: Путин счел интервенцией возможную отправку войск США в зону СВО

Что глава государства думает по этому поводу?

Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины — они это понимают», — сказал глава государства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе признали невозможность победы Украины в конфликте с Россией.