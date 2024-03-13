В Европе признали невозможность победы Украины в конфликте с Россией

Сийярто заявил о невозможности победы Украины в конфликте с Россией
Фото: Reuters / Inna Varenytsia
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Продолжение поставок вооружения ВСУ лишь приводит к затягиванию ситуации.
Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Об этом The Washington Times заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мы уверены в том, что Украине не удастся выиграть в конфликте, так как Россия сейчас набирает силу и движется вперед», — сказал дипломат.
Он считает, что конфликт завершится мирными переговорами. По мнению Сийярто, продолжение поставок вооружения ВСУ приводит к затягиванию ситуации, поэтому он заявил о «необходимости приложить усилия для достижения мира».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что США планируют поставить ВСУ ракеты ATACMS на 300 миллионов долларов.
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