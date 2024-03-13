«Это все признают»: Путин рассказал, у кого сейчас инициатива на линии соприкосновения

Глава государства дал четкое разъяснение по ситуации в зоне СВО и расстановке сил.

Российские военные полностью перехватили инициативу у противник в зоне проведения украинской спецоперации. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву сказал президент России Владимир Путин.

«Инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к российским военным, это все признают», — подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что западные страны активно вмешивались и вмешиваются в процесс, усугубляя эскалацию конфклита и помогая кровавому киевскому режиму убивать ни в чем не повинных людей. В частности, глава РФ указал на желание Польши ввести войска на Украину. Если это произойдет, то польские войска никогда не уйдут с этих территорий, уверен президент России.

«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были от них отобраны отцом народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их», — подытожил Владимир Путин.

Путин анонсировал размещение систем поражения у границ Финляндии

В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней ВСУ не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны РФ ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.