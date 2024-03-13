Путин анонсировал размещение систем поражения у границ Финляндии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 900 0

Вступление этой европейской страны в НАТО — бессмысленный шаг, убежден глава государства.

Путин анонсировал размещение систем поражения у границ Финляндии

Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин

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У границ Финляндии после вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — сказал глава государства.

Он отметил, что у России были достаточно добрые и стабильные отношения с Швецией и Финляндией. Они больше выигрывали от того, что придерживаются нейтралитета, считает президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швеция вместе с партнерами из НАТО намерена «защищать от России» остров Готланд, находящийся в Балтийском море. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон считает, что тот нуждается в немедленном укреплении обороны, ведь сейчас там только небольшое военное присутствие.

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