Большое интервью Путина Киселёву: когда и где смотреть

Какие громкие заявления президента уже известны?

Российский журналист Дмитрий Кисилев проанансировал большое интервью с президентом РФ Владимиром Путиным РИА Новости и федеральному телеканалу. Когда состоится трансляция и какие громкие заявления прозвучат в этом видео?

Как пишет агентство, после послания Федеральному собранию, с которым Путин выступил 29 февраля, «возникло много дополнительных вопросов». В ожидаемом интервью президент озвучит оценки новым угрозам, исходящим от западных стран.

В том числе Путин заявил о реакции России в случае ввода американских войск на Украине. По его словам, Москва отнесется к Соединенным Штатам как к интервентам, причем этом Вашингтон осознает.

Также президент высказался насчет развития ядерных сил США. Вашингтон делает это для повышения их современности, но это не указывает на готовность Штатам к такого рода войне. По словам Путина, РФ проведет ядерные испытания, если это сделают США.

Больше заявлений прозвучат в интервью президента Киселеву. Трансляция состоится 13 марта, она начнется в 10:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа. Глава государства назвал консолидацию общества самым сильным оружием Москвы.