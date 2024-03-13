Глава государства назвал консолидацию общества самым сильным оружием Москвы.

Президент России Владимир Путин заявил, что после начала спецоперации по защите Донбасса западные государства ощущают не азарт в предвкушении противостояния, а полное разочарование и слабость. Это ощущение у глав недружественных стран вызывает в первую очередь сплоченность россиян. Также дезориентирует их и растущие возможности Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием… Причем с бессилием несмотря на то, что они полагались на мощь всесильных Соединенных Штатов», — сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Накануне, 12 марта, на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» в Кремле российский президент отмечал, что самым мощным оружием страны является консолидация общества и отношение к Родине. Как заявил глава государства, на Западе не учли этого фактора, когда планировали подавить Россию с помощью экономических санкций и вооруженных сил. Но они и не могли этого предсказать, добавил Путин, так как не являются частью общей российской культуры.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. После долгих лет обстрелов со стороны киевского режима жители региона получили защиту, города вот уже два года освобождаются от националистов. С первого дня Москва открыта для переговоров с представителями Украины, однако президент Владимир Зеленский на законодательном уровне запрещает диалог.

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