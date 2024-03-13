С миру по нитке: США окажут Украине помощь на 300 миллионов долларов

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Байден анонсировал передачу Украине пакета помощи на 300 миллионов долларов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Faith Schaefer; 5-tv.ru

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Белый дом продаст Варшаве оружия на 3,7 миллиарда долларов.

В Вашингтоне неожиданно нашли деньги для Киева. Однако наскребли всего 300 миллионов долларов вместо 60 с лишним миллиардов, которые изначально хотел Джоо Байден.

Еще один подарок Штаты сделали Польше на юбилей вступления в НАТО. Белый дом анонсировал продажу Варшаве почти двух тысяч ракет разных типов, чтобы восполнить нехватку боеприпасов после поставок Украине. А также предложил Польше миллиардный кредит. Зачем — расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Тогда власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны киевского режима.

Ряд западных стран назвал спецоперацию России «вторжением» и поддержал Украину. С первых дней СВО они предоставляли оружие и деньги Киеву, однако перед новым годом Белый дом проинформировал о том, что деньги на нужды ВСУ у США заканчиваются. Американский Конгресс до сих пор не одобрил проект дальнейшего финансирования украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦРУ заявили о возможности Украины ударить по Крыму в случае одобрения нового пакета помощи.

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